Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы
Общество
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против нового штамма COVID-19
Спорт
Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира
Мир
Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за поставки газа
Мир
В ФРГ выразили надежду на продолжение переговоров в нормандском формате
Мир
Зеленский назвал СП-2 большой трагедией для Украины
Мир
Венгрия планирует начать производство «Спутника V» в конце 2022 года
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности

Юрист оценил задержание педофила-рецидивиста «по горячим следам» в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители смогли задержать в Москве подозреваемого в нападении на школьницу в лифте «по горячим следам». Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил юрист и адвокат Евгений Корчаго.

В кругу зверей: в Туве убиты две несовершеннолетние девочки
Почему дети вынуждены жить среди уголовников

«Задержание по горячим следам преступника — это всегда положительно. Во-первых, это способствует тому, что он не совершит новых преступлений. Ну и доказательная база при задержании «по горячим следам», как правило, более убедительная. Как правило, гораздо проще добиться обвинительного приговора», — сказал он РЕН ТВ.

Также Корчаго прокомментировал обстоятельства перевода обвиняемого Дмитрия Грушнова из колонии строго режима на принудительные работы в Московскую область.

Он отметил, что обстоятельства при вынесении решений об условно-досрочном освобождении, либо замене неотбытой части наказания исправительными работами, должны проверяться более тщательно.

«На самом деле, в нашей стране законом предусмотрено достаточное наказание за совершение половых преступлений, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Оно особенно жесткое. Есть часть 5 статьи 131 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы для лиц, имеющих судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — пояснил юрист Корчаго.

По предварительным данным, 21 ноября мужчина зашел в подъезд дома в Москве вслед за школьницей. В лифте он схватил ее, вывел в подъезд и домогался. Подозреваемого задержали за сутки.

Нагатинский районный суд Москвы вынес постановление об аресте Грушнова. Он будет ожидать процесса в СИЗО.

Как выяснили журналисты, Грушнов неоднократно задерживался за попытки изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. Более того, рецидивист не отбыл до конца свой последний срок. Суд изменил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима на принудительные работы в Московской области.

Как рассказала сестра Грушнова, отношения с ним испортились, когда ему предъявили обвинения в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки в 2002 году. Она уточнила, что из школы его отчислили из восьмого класса, а в тюрьму мужчина попал в возрасте 20 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021