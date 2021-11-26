Юрист оценил задержание педофила-рецидивиста «по горячим следам» в Москве

Правоохранители смогли задержать в Москве подозреваемого в нападении на школьницу в лифте «по горячим следам». Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил юрист и адвокат Евгений Корчаго.

«Задержание по горячим следам преступника — это всегда положительно. Во-первых, это способствует тому, что он не совершит новых преступлений. Ну и доказательная база при задержании «по горячим следам», как правило, более убедительная. Как правило, гораздо проще добиться обвинительного приговора», — сказал он РЕН ТВ.

Также Корчаго прокомментировал обстоятельства перевода обвиняемого Дмитрия Грушнова из колонии строго режима на принудительные работы в Московскую область.

Он отметил, что обстоятельства при вынесении решений об условно-досрочном освобождении, либо замене неотбытой части наказания исправительными работами, должны проверяться более тщательно.

«На самом деле, в нашей стране законом предусмотрено достаточное наказание за совершение половых преступлений, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Оно особенно жесткое. Есть часть 5 статьи 131 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы для лиц, имеющих судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — пояснил юрист Корчаго.

По предварительным данным, 21 ноября мужчина зашел в подъезд дома в Москве вслед за школьницей. В лифте он схватил ее, вывел в подъезд и домогался. Подозреваемого задержали за сутки.

Нагатинский районный суд Москвы вынес постановление об аресте Грушнова. Он будет ожидать процесса в СИЗО.

Как выяснили журналисты, Грушнов неоднократно задерживался за попытки изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. Более того, рецидивист не отбыл до конца свой последний срок. Суд изменил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима на принудительные работы в Московской области.

Как рассказала сестра Грушнова, отношения с ним испортились, когда ему предъявили обвинения в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки в 2002 году. Она уточнила, что из школы его отчислили из восьмого класса, а в тюрьму мужчина попал в возрасте 20 лет.