В Совфеде ответили на выпады Зеленского в адрес СП-2 фразой «зима близко»

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди в пятницу, 26 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) является «большой трагедией» для его страны.

По словам сенатора, большей трагедии для Украины, чем сам Зеленский, нет. Затем Ковитиди иронично отметила, что сложно сказать, как «президент – шоумен» собирается решать вопросы энергообеспечения страны, обрубив все мосты с Россией.

«Именно поэтому лучшим подарком на Новый год для Владимира Зеленского может стать сборник русских поговорок, одна из которых адресно подходит украинскому президенту «Не плюй в колодец: пригодится воды напиться». А зима близко …», — заключила сенатор.

Зеленский сделал свое заявление ранее в этот же день в ходе пресс-конференции. По его словам, СП-2 не просто бизнес, а трагедия для Украины. Он выразил надежду, что страны ЕС и США, как и обещали, помогут ей гарантировать энергетическую безопасность после запуска газопровода.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Украина готова к увеличению объемов транзита газа и это Россия якобы не поддержала соответствующую инициативу.

24 ноября, в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали, что запуск газопровода приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа будут снижаться примерно на $1,2 млрд ежегодно вплоть до 2024 года, когда истекает контракт «Нафтогаза» с «Газпромом».

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила 25 ноября, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние, антироссийские санкции нелегитимны.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.