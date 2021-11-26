Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы
Общество
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против нового штамма COVID-19
Спорт
Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира
Мир
Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за поставки газа
Мир
В ФРГ выразили надежду на продолжение переговоров в нормандском формате
Мир
Зеленский назвал СП-2 большой трагедией для Украины
Мир
Венгрия планирует начать производство «Спутника V» в конце 2022 года
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности

В Совфеде ответили на выпады Зеленского в адрес СП-2 фразой «зима близко»

Сенатор Ковитиди ответила на выпады Зеленского в адрес СП-2 фразой «зима близко»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди в пятницу, 26 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) является «большой трагедией» для его страны.

Идеологическая труба: что означают новые санкции против СП-2
Объявленные США ограничения вряд ли смогут повлиять на запуск газопровода, считают эксперты

По словам сенатора, большей трагедии для Украины, чем сам Зеленский, нет. Затем Ковитиди иронично отметила, что сложно сказать, как «президент – шоумен» собирается решать вопросы энергообеспечения страны, обрубив все мосты с Россией.

«Именно поэтому лучшим подарком на Новый год для Владимира Зеленского может стать сборник русских поговорок, одна из которых адресно подходит украинскому президенту «Не плюй в колодец: пригодится воды напиться». А зима близко …», — заключила сенатор.

Зеленский сделал свое заявление ранее в этот же день в ходе пресс-конференции. По его словам, СП-2 не просто бизнес, а трагедия для Украины. Он выразил надежду, что страны ЕС и США, как и обещали, помогут ей гарантировать энергетическую безопасность после запуска газопровода.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Украина готова к увеличению объемов транзита газа и это Россия якобы не поддержала соответствующую инициативу.

24 ноября, в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали, что запуск газопровода приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа будут снижаться примерно на $1,2 млрд ежегодно вплоть до 2024 года, когда истекает контракт «Нафтогаза» с «Газпромом».

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила 25 ноября, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние, антироссийские санкции нелегитимны.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021