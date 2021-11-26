Станцию «Технологический институт-1» в Петербурге откроют до Нового года

Станцию петербургской подземки «Технологический институт-1» планируют открыть до Нового года. Переносов сроков завершения реконструкции больше не будет, заверили в пресс-службе комитета по развитию транспорта города.

На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Так, полностью смонтированы все эскалаторы. Специалистам осталось проложить небольшое количество кабелей, провести пусконаладочные и завершить реставрационные работы в наземном вестибюле, информирует телеканал «78». Cтанция находится на реконструкции с апреля 2020 года. График строительно-монтажных работ менялся из-за банкротства производителя эскалаторного оборудования «СМУ-9 «Метрострой».

Президент России Владимир Путин ранее поручил решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) в 2022–2031 годах до 96,9 млрд рублей на покупку вагонов метро для Санкт-Петербурга.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», обеспечивающей возвратность привлекаемых средств», — говорится в перечне поручений.