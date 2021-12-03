Спортивные выходные с «Известиями»

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 6-8 партии. Магнус Карлсен — Ян Непомнящий

Главное противостояние мировых шахмат последних лет продолжается на территории Объединённых Арабских Эмиратов. В борьбе за Шахматную корону действующий чемпион планеты норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий сыграли уже больше трети основных партий — пять из 14-ти. Все они завершились вничью (счет 2,5 - 2,5). И к экватору противостояния оба соперника подходят с абсолютно равными позициями. В ближайшие три дня будут сыграны шестая, седьмая и восьмая партии. Возможно, по их итогам к началу следующей недели кто-то выйдет вперёд и станет на шаг ближе к главному титулу в мировых шахматах.

3-5 декабря, 17:30. Дубайский шахматный и культурный клуб (Дубай, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

Теннис. Кубок Дэвиса. Полуфиналы и финал

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oscar J. Barroso

Теннисный сезон 2021 года подходит к концу. Он завершится в ближайшие выходные, когда станет известен победитель главного командного мужского турнира — Кубка Дэвиса. В пятницу пройдёт первый полуфинал, в котором Сербия сыграет с Хорватией. А в субботу за выход в решающую стадию поборется сборная России, у которой в соперниках будет Германия. Решающая схватка за трофей состоится в воскресенье.

3 декабря, 18:00, первый полуфинал. 4 декабря, 15:00, второй полуфинал. 5 декабря, 18:00, финал. Спортивный комплекс «Каха Махика» (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на Okko

Футбол. Чемпионат России. 17 тур

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чуть больше недели осталось до ухода российского футбола в зимнюю спячку. До наступления длительного перерыва пройдет еще два тура. Первый из них состоится в ближайшие выходные. В нём не будет топовых по вывескам матчей, но несколько важных противостояний с турнирной точки зрения имеется. В субботу московский «Спартак» попробует использовать один из последних шансов выбраться с середины таблицы — дома красно-белые постараются обыграть грозненский «Ахмат», неожиданно поднявшийся на седьмое место и приблизившийся к зоне еврокубков. А в воскресенье состоится южное дерби двух команд из первой пятерки — «Краснодар» (5 место) приедет в гости к идущему третьим «Сочи».

4 декабря, 17:00, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). 5 декабря, 19:00, стадион «Фишт» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

«Формула-1». Гран-При Саудовской Аравии

Фото: Global Look Press/Hasan Bratic

В главной гоночной серии мира подходит к концу сезон. В личном зачёте продолжается борьба за первое место. Голландец Макс Ферстаппен по-прежнему лидирует, но опережает британца Льюиса Хэмилтона всего на восемь очков. Их команды держат ещё большую интригу в Кубке Конструкторов. Пока первым идёт немецкий Mercedes AMG F1 Хэмилтона, на четыре балла опережающий австрийскую конюшню Red Bull Ферстаппена. По-прежнему без очков россиянин Никита Мазепин, у которого остаются две попытки набрать хоть какие-то баллы в свой дебютный сезон в «Королевских гонках».

3 декабря: 16:30, свободная практика 1; 20:00, свободная практика 2. 4 декабря: 17:00, свободная практика 3; 20:00, квалификация. 5 декабря, 20:30, гонка. «Городская трасса Джидда» (Джидда, Саудовская Аравия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Россия — Камерун, Польша — Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Меньше полугода прошло с момента выхода женской сборной России по гандболу в финал Олимпиады в Токио, как она стартует в следующем международном турнире под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой. В пятницу ей предстоит первый матч предварительного группового раунда против Камеруна, а в воскресенье состоится схватка с Польшей. Последняя игра этой стадии у России намечена на вторник против Сербии.

3,5 декабря, 20:00. Poliesportiu Pla de L'Arc (Лирия, Испания). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Российские лыжники успешно начали олимпийский сезон. На первом этапе Кубка мира в финской Руке Александр Терентьев взял золото в спринте классическим стилем. Затем задача выигрывать медали облегчилась из-за отказа норвежцев выходить на трассу в мороз. В результате в интервальном старте «классикой» серебро взял Алексей Червоткин, а бронзу — победитель двух предыдущих сезонов Александр Большунов. Он же стал первым в гонке преследования свободным стилем, где вторым оказался Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев. Теперь им предстоит закрепить успехи на втором этапе в норвежском Лиллехаммере. В пятницу там пройдёт спринт свободным стилем, в субботу — интервальный старт свободным стилем, в воскресенье — эстафета.

3 декабря, 12:00 – 16:00, спринты. 4 декабря: 12:00, индивидуальная гонка, женщины, скиатлон, мужчины; 14:00, индивидуальная гонка, мужчины, скиатлон, женщины. 5 декабря, смешанные эстафеты: 11:20, мужчины; 13:45, женщины. Лыжный стадион «Биркебайренен» (Лиллехаммер, Норвегия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»