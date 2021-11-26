РФ уведомила Алиева и Пашиняна о готовности главы Евросовета провести встречу

Президент РФ Владимир Путин 26 ноября сообщил главам Азербайджана и Армении Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну, что председатель Евросовета Шарль Мишель готов с ними встретиться по теме Карабаха.

«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена встреча ещё и в Брюсселе, мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможности прямого общения, тем лучше», — отметил глава государства.

Российский лидер рассказал, что недавно провел переговоры с Мишелем по данному вопросу.

Москва приветствует участие европейских партнеров в диалоге между Ереваном и Баку, подчеркнул Путин.

«Главное, чтобы он шёл на пользу», — заключил российский президент.

Переговоры сторон при участии Владимира Путина проходят 26 ноября в Сочи. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

В тот же день Алиев заявил, что Баку готов безотлагательно начать делимитацию границы с Арменией. Никол Пашинян, в свою очередь, также выразил готовность Еревана приступить к этому процессу.

Ранее, 23 ноября, Пашинян дал высокую оценку действиям России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана. За два дня до этого Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в вопросе стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября. Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

19 ноября Алиев и Пашинян договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.