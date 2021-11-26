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Зараженную вредителем пекинскую капусту нашли в Мурманске

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В Мурманске на плодоовощных складах нашли пекинскую капусту, зараженную опасным вредителем.

Западный цветочный трипс является карантинным объектом. Это один из вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.

Его наличие подтвердили результаты экспертизы, которую провели специалисты ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Собственники капусты приняли решение ее уничтожить, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в партии свежих персиков из Турции Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям нашел цветочный трипс. Масса партии зараженных фруктов превышала 20 т.

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