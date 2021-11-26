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Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

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Баку готов безотлагательно начать делимитацию границы с Арменией. Об этом заявил в пятницу, 26 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Сегодня также будет обсуждаться тема по определению границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также очень высоко ценим поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе. Границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, поэтому неоднократно мы высказывались публично о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации», — сказал Алиев.

По его словам, азербайджанская сторона публично предлагала Армении начать работу над мирным договором для того, чтобы положить конец противостоянию и признать территориальную целостность. Это, как указал Алиев, позволит учиться странам жить заново как соседи.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, также выразил готовность Еревана приступить к этому процессу. Он подчеркнул, что тема открытия всех транспортных и экономических коммуникаций очень важна.

Переговоры сторон при участии российского лидера Владимира Путина проходят 26 ноября в Сочи. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Ранее, 23 ноября, Пашинян дал высокую оценку действиям России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана. За два дня до этого Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в вопросе стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Однако в настоящий момент ситуация в регионе снова обострилась. Так, 16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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