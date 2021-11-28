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Последний романтик: каким был Александр Градский

Певец и композитор скончался в ночь на 28 ноября
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Александр Градский
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Российский певец и композитор, один из основоположников отечественной рок-музыки Александр Градский умер в Москве 28 ноября. «Известия» вспоминают замечательного артиста
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Александр Градский
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область)
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Александр Градский
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Свою первую рок-группу Градский создал в середине 1960-х
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Александр Градский
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Всесоюзная известность пришла к нему после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», к которому Градский написал музыку и исполнил песни
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Александр Градский
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Александр Градский много работал в разных формах, включая симфонические сочинения м хоровую музыку
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Александр Градский
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
В 2000 году Градский был удостоен звания народного артиста России
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Александр Градский
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
В 1997 году в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт «Шлягеры уходящего века». Александр Градский и Лариса Долина исполняли популярные песни XX столетия, оркестром дирижировал Евгений Светланов
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Александр Градский
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Одной из самых популярных песен Градского была написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым композиция «Как молоды мы были»
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Александр Градский
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
В последние годы Градский был одним из наставников популярного телешоу «Голос»
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Александр Градский
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Дискография Градского насчитывает более 20 сольных альбомов, он автор нескольких рок-опер и музыки ко многим художественным фильмам
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