Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы
Общество
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против нового штамма COVID-19
Спорт
Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира
Мир
Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за поставки газа
Мир
В ФРГ выразили надежду на продолжение переговоров в нормандском формате
Мир
Зеленский назвал СП-2 большой трагедией для Украины
Мир
Венгрия планирует начать производство «Спутника V» в конце 2022 года
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности

Сестра подозреваемого в нападении на школьницу педофила рассказала о нем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сестра задержанного по подозрению в нападении на школьницу в лифте в Москве Дмитрия Грушнова опровергла информацию, что ее брат поддерживает отношения с семьей. Об этом 26 ноября стало известно РЕН ТВ.

Рядом с чудовищем: в Кузбассе педофилом убиты двое детей
Почему происходят рецидивы после освобождения отбывших срок педофилов

Как рассказала Ольга, с мужчиной не видится никто из родственников. При этом «социально полезные связи с родственниками» стали в Кинешемском городском суде одним из аргументов защиты для смягчения рецидивисту наказания.

«Нет, я даже не знаю, что он снова задержан. Я с ним давно не общаюсь. Мне только по телефону мама сказала, что он вышел тогда в 2019 году», — рассказала женщина.

По ее словам, тема брата не обсуждается и не поднимается. Отношения испортились, когда ее брату предъявили обвинения в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки в 2002 году. У матери Грушнова тогда сильно пошатнулось здоровье.

«И это неправда, что он поддерживает хорошие связи с семьей. Я его видела в последний раз на одном из судебных заседаний. Он пробовал писать письма, но я не отвечала. Я очень зла на него из-за мамы, ей было плохо от всего этого», — рассказала родственница рецидивиста.

Она уточнила, что из школы его отчислили из восьмого класса, а в тюрьму мужчина попал в возрасте 20 лет.

По предварительным данным, 21 ноября мужчина зашел в подъезд дома в Москве вслед за школьницей. В лифте он схватил ее, вывел в подъезд и домогался. Подозреваемого задержали за сутки.

Нагатинский районный суд Москвы вынес постановление о новом аресте Грушнова. Он будет ожидать процесса в СИЗО.

Как выяснили журналисты, Грушнов неоднократно задерживался за попытки изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. Более того, рецидивист даже не отбыл до конца свой последний срок. Суд изменил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима на принудительные работы в Московской области.

В суде представитель колонии заявил, что мужчина «для исправления не нуждается в дальнейшем лишении свободы» и поддерживает связи с семьей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021