Сестра подозреваемого в нападении на школьницу педофила рассказала о нем

Сестра задержанного по подозрению в нападении на школьницу в лифте в Москве Дмитрия Грушнова опровергла информацию, что ее брат поддерживает отношения с семьей. Об этом 26 ноября стало известно РЕН ТВ.

Как рассказала Ольга, с мужчиной не видится никто из родственников. При этом «социально полезные связи с родственниками» стали в Кинешемском городском суде одним из аргументов защиты для смягчения рецидивисту наказания.

«Нет, я даже не знаю, что он снова задержан. Я с ним давно не общаюсь. Мне только по телефону мама сказала, что он вышел тогда в 2019 году», — рассказала женщина.

По ее словам, тема брата не обсуждается и не поднимается. Отношения испортились, когда ее брату предъявили обвинения в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки в 2002 году. У матери Грушнова тогда сильно пошатнулось здоровье.

«И это неправда, что он поддерживает хорошие связи с семьей. Я его видела в последний раз на одном из судебных заседаний. Он пробовал писать письма, но я не отвечала. Я очень зла на него из-за мамы, ей было плохо от всего этого», — рассказала родственница рецидивиста.

Она уточнила, что из школы его отчислили из восьмого класса, а в тюрьму мужчина попал в возрасте 20 лет.

По предварительным данным, 21 ноября мужчина зашел в подъезд дома в Москве вслед за школьницей. В лифте он схватил ее, вывел в подъезд и домогался. Подозреваемого задержали за сутки.

Нагатинский районный суд Москвы вынес постановление о новом аресте Грушнова. Он будет ожидать процесса в СИЗО.

Как выяснили журналисты, Грушнов неоднократно задерживался за попытки изнасилования и домогательства к несовершеннолетним. Более того, рецидивист даже не отбыл до конца свой последний срок. Суд изменил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима на принудительные работы в Московской области.

В суде представитель колонии заявил, что мужчина «для исправления не нуждается в дальнейшем лишении свободы» и поддерживает связи с семьей.