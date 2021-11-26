Единственное в России производство латексных перчаток открыли в Тамбове

На Тамбовском пороховом заводе запустили единственное в России производство нитриловых перчаток. 16 производственных линий позволят производить латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами.

Проект удалось реализовать благодаря поддержке Минпромторга РФ, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональное управление информационной политики.

По словам главы региона Максима Егорова, этот инвестиционный проект важен для всей страны, поскольку нитриловые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Спрос на них значительно вырос во время пандемии коронавируса, продукция востребована на рынке.

Кроме того, такие перчатки могут использовать как люди, страдающие аллергией на латекс, так и медики во время работы со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием.

На первом этапе реализации проекта на заводе разместят восемь производственных линий. Две из них уже установили, третья находится в стадии монтажа. На предприятии будут выпускать до 750 тыс. единиц продукции в сутки. Будет открыто 500 новых рабочих мест.