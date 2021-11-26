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Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

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В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (2.33,08), тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес (2.34,03).

Этап Кубка мира в Финляндии завершится 28 ноября.

В марте российскому лыжнику Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира. Награждение было проведено после заключительной гонки на последнем этапе соревнований. По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1765 очков. Это вторая победа подряд в общем зачете Кубка мира. Вторым впервые в своей карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663).

В том же месяце Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третьим пришел еще один представитель Норвегии Пол Голберг.

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