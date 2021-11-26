Гинцбург назвал условие для разработки нового варианта «Спутника V»

Новый вариант вакцины «Спутник V» из-за новых штаммов коронавируса может понадобиться только в случае снижения эффективности препарата в 8–10 раз. Об этом сообщил в пятницу, 26 ноября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эксперты должны знать, во сколько раз может снизиться эффективность препарата. В случае если эффективность снизилась в два раза, то, по словам Гинцбурга, этого никто не заметит, если в четыре — не страшно.

«А если в 8–10 раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины. Но для того чтобы на это ответить, надо иметь [новый] штамм и сыворотку», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» при необходимости можно быстро адаптировать под новый вариант COVID-19 B.1.1.529. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, добавил, что мониторинг штаммов COVID-19 на территории России ведется регулярно.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

В пятницу пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что в стране был выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Он обнаружен у вернувшегося из Малави гражданина. В посольстве РФ в ЮАР, в свою очередь, заверили, что следят за ситуацией вокруг нового штамма.