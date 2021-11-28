Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Умер певец и композитор Александр Градский
Мир
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма «Омикрон»
Мир
ООН признала Украину одной из лидеров по вымиранию населения
Спорт
«Белененсеш» досрочно проиграл «Бенфике» из-за нехватки игроков в команде
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Спорт
Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
Пушков заявил о «заслуживающей» Зеленского Украине
Общество
Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
Общество
В ВОЗ призвали не паниковать из-за «Омикрон»-штамма коронавируса
Сюжет:

Врач предупредил о вреде спортивных занятий для переболевших COVID-19

Иммунолог Кукин предупредил о вреде спортивных занятий для переболевших COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Усилить постковидный синдром могут интенсивные занятия спортом, поэтому активная физическая нагрузка переболевшим COVID-19 не рекомендована. Об этом сообщил иммунолог Илья Кукин.

Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19
И как в дальнейшем власти планируют бороться с пандемией

По словам специалиста, многие переболевшие хотят в короткие сроки вернуть прежнюю форму и начинают активно тренироваться. Однако это может привести к осложнениям, так как после болезни организм «еще не в состоянии принимать такие нагрузки».

Врач отметил, что во время болезни организм расходует много энергии на борьбу с вирусом, поэтому оставшихся запасов просто не будет хватать на интенсивные занятия. И даже если у человека исчезли все симптомы инфекции и чувствует он себя хорошо, это еще не значит, что организм полностью восстановился.

«Дело в том, что в ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей. Например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Всё это — как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», — сказал Кукин в беседе с «Вечерней Москвой».

Иммунолог рекомендовал возобновлять тренировки только спустя месяц после выздоровления.

26 ноября стало известно, что тюменские ученые разработали проект цифрового сервиса «ЗдравBOX», помогающий в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Сервис будет основываться на клинических данных пациента и формировать варианты персонифицированной комплексной реабилитации в рамках действующей системы обязательного медицинского страхования.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021