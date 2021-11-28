Врач предупредил о вреде спортивных занятий для переболевших COVID-19

Усилить постковидный синдром могут интенсивные занятия спортом, поэтому активная физическая нагрузка переболевшим COVID-19 не рекомендована. Об этом сообщил иммунолог Илья Кукин.

По словам специалиста, многие переболевшие хотят в короткие сроки вернуть прежнюю форму и начинают активно тренироваться. Однако это может привести к осложнениям, так как после болезни организм «еще не в состоянии принимать такие нагрузки».

Врач отметил, что во время болезни организм расходует много энергии на борьбу с вирусом, поэтому оставшихся запасов просто не будет хватать на интенсивные занятия. И даже если у человека исчезли все симптомы инфекции и чувствует он себя хорошо, это еще не значит, что организм полностью восстановился.

«Дело в том, что в ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей. Например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Всё это — как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», — сказал Кукин в беседе с «Вечерней Москвой».

Иммунолог рекомендовал возобновлять тренировки только спустя месяц после выздоровления.

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