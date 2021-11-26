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Зеленский назвал СП-2 большой трагедией для Украины

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Российский газопровод «Северный поток – 2» является «большой трагедией» для Украины. Об этом заявил в пятницу, 26 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я хотел бы, чтобы «Северный поток» был не просто оружием России и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, включая Германию и Россию. Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия», — отметил Зеленский в ходе пресс-конференции.

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По его словам, Украина может получить еще один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном дипломатическом процессе между двумя государствами. Президент уточнил, что именно поэтому он хочет «защищенности страны» и чтобы «США делали всё, чтобы не снимать санкции».

Ранее, 24 ноября, Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, что запуск газопровода приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа будут снижаться примерно на $1,2 млрд ежегодно вплоть до 2024 года, когда истекает контракт «Нафтогаза» с «Газпромом».

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила 25 ноября, что новые санкции США, связанные с СП-2, выглядят как проявление одержимости. Она подчеркнула, что односторонние, антироссийские санкции нелегитимны.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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