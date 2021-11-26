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В бундестаге раскритиковали предположения о возможности войны с Россией

Депутат бундестага Гердт раскритиковал предположения о возможности войны с Россией
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Допущение возможности войны с Россией из-за якобы ее агрессивности — это примитивная и контрпродуктивная логика, которая может привести к негативным последствиям. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя статью газеты The Times о переброске британской военной техники «на случай войны с РФ».

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«Для чего нужна России конфликтная ситуация с Германией? В чем профит России от того, чтобы разругаться со своим платежеспособным клиентом, соседом? Зачем России это надо?» — поинтересовался он.

Немецкий политик рассказал о том, что участвовал в различных высоких встречах, в том числе в США, где просил объяснить западную риторику по отношению к России и ответить на данные вопросы. По словам Гердта, в ответ ему говорили, что «у русских логики нет, они просто агрессивные».

«Это довольно примитивная, контрпродуктивная и опасная логика, которая может привести в очередной раз к конфликту на европейском континенте», — подметил депутат бундестага, критикуя позицию Запада.

Ранее в этот день газета The Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания намерена отправить в Германию военную технику на случай возможной войны с Россией. В материале подчеркивается, что новым подразделениям передадут бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, гусеничные боевые машины Ajax, а также беспилотники, артиллерию и технику для обезвреживания мин.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» подчеркнул, что данные сообщения являются очередными провокациями британского правительства.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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