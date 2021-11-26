Нижегородские власти сняли ролик про вакцинированного от COVID-19 Кощея

Власти Нижегородской области сняли социальный ролик об Иванушке-дурачке и Кощее Бессмертном. Он рассказывает о пользе вакцинации при борьбе с коронавирусом.

В съемках принимал участие нижегородский кукольный театр. Видео размещено на странице Центра управления регионом в Instagram.

В постановке Иванушка-дурачок интересуется у Кощея, как тот получил свое бессмертие. На что Кощей отвечает, что его бессмертие в вакцинации. «Не смерть в игле, а сила, дурень! Вакцинируюсь я, вот и не болею», - цитирует героя ИА «НьюсНН».

Заканчивается социальный ролик фразами «Спасайся!» и «Прививайся», после чего идет номер горячей линии по вакцинации.

Как пишет агентство, недавно в сети появился ролик про Золушку, которая не попадает на бал из-за отсутствия у нее QR-кода.

Ранее разработчики российской вакцины «Спутник V» создали анимационный видеоролик, в котором рассказывается о том, как изменилась жизнь человечества в результате пандемии коронавируса, а также о важности вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.