Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности
Мир
«Спутник V» проверят на эффективность к южноафриканскому штамму ковида
Мир
Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе
Мир
Самолет с главой МИД Швейцарии сел в московском Домодедово
Общество
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Мир
Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Общество
Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров
Общество
Правительство приняло транспортную стратегию РФ до 2030 года
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Нижегородские власти сняли ролик про вакцинированного от COVID-19 Кощея

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Нижегородской области сняли социальный ролик об Иванушке-дурачке и Кощее Бессмертном. Он рассказывает о пользе вакцинации при борьбе с коронавирусом.

В съемках принимал участие нижегородский кукольный театр. Видео размещено на странице Центра управления регионом в Instagram.

В постановке Иванушка-дурачок интересуется у Кощея, как тот получил свое бессмертие. На что Кощей отвечает, что его бессмертие в вакцинации. «Не смерть в игле, а сила, дурень! Вакцинируюсь я, вот и не болею», - цитирует героя ИА «НьюсНН».

Заканчивается социальный ролик фразами «Спасайся!» и «Прививайся», после чего идет номер горячей линии по вакцинации.

Как пишет агентство, недавно в сети появился ролик про Золушку, которая не попадает на бал из-за отсутствия у нее QR-кода.

Ранее разработчики российской вакцины «Спутник V» создали анимационный видеоролик, в котором рассказывается о том, как изменилась жизнь человечества в результате пандемии коронавируса, а также о важности вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021