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В Госдуме «Северный поток - 2» назвали способом сохранения промышленности Германии

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Немецкая партия «Зеленые», выступая против «Северного потока – 2», пытается уничтожить промышленность Германии. Такое мнение высказал в пятницу, 26 ноября, депутат Госдумы Михаил Делягин.

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Он допустил, что остановка проекта действительно возможна. Запуск газопровода даже на финишном этапе постоянно тормозится, несмотря на то, что этот проект является способом сохранения промышленного потенциала страны.

Делягин обратил внимание на то, что сегодня государства являются оболочками различных финансово-технологических группировок. И Германия, по его словам, не едина.

«Необходимо понимать: «Газпром» нужен не России, а немецкой промышленности. Да, мы на нем зарабатываем, зарабатывает «Газпром». Но, если этот газ пойдет на газификацию нашей страны, «Газпрому» будет не очень хорошо, а стране в целом глубоко фиолетово. Деньги, которые компания не отправит по своим трубам, отправит в Европу НОВАТЭК в виде сжиженного природного газа и заработает даже больше», — объяснил политик в беседе с порталом Lenta.Ru.

При этом эксперт отметил, что сохранение немецкой промышленности стратегически полезно для Москвы, поскольку Германия поставляет в Россию продукцию машиностроения. По словам Делягина, если ФРГ всё же пойдет по пути деиндустриализации, превратившись в новую Польшу или Молдавию, РФ просто переключится на альтернативных поставщиков из Китая, Южной Кореи, Японии.

Накануне сопредседатель немецкой партии «Зеленых» в Германии Роберт Хабек, которого выдвинули в качестве кандидата на пост министра экономики ФРГ, раскритиковал «Северный поток – 2» за некоммерческий характер, передает НСН. По его мнению, это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и увеличивает зависимость немецкой политики, сообщает RT.

При этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что высказывания партии «Зеленых» о том, что газопровод «Северный поток – 2» является некоммерческим проектом, рассчитаны на популизм и отработку зарубежных денег.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

В ответ на это депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур заявил, что новые санкции США против СП-2 неприемлемы. От отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котрэ заявил «Известиям», что введение новых санкций — это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права. Санкции должны быть немедленно сняты, подчеркнул он.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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