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Врач-диетолог перечислила продукты для быстрого похудения

Врач-диетолог Биггс перечислила продукты для быстрого похудения
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Употребление пяти продуктов поможет быстро скинуть вес после праздничных застолий. Об этом рассказала врач-диетолог Лола Биггс.

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По ее словам, лидером среди продуктов, помогающих похудеть, остается куркума. Эта специя также способствует сохранению молодости.

«Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в тофу или омлет, приправьте ею обжаренные овощи», — цитирует специалиста The Sun.

Куркума является антиоксидантом, обладающим противовоспалительным действием и повышающим уровень коллагена. Она способствует заживлению кожи и обновлению клеток, а также улучшает кровообращение. При этом употребление куркумы два раза в день приводит к значительному снижению массы тела и уменьшению объемов окружности талии и бедер.

Лучшим овощем, помогающим в снижении веса, Биггс назвала брокколи. В этом виде капусты есть лютеин, витамины и минералы, которые защищают кожу от окислений. Для диеты брокколи полезна высоким содержанием клетчатки и поддерживает низкий уровень сахара в крови.

Употребление авокадо станет лучшим способом добавить в пищу полезные жиры, считает специалист. Он богат клетчаткой, которая помогает в обмене веществ, что, в свою очередь, способствует похудению.

Ягоды темного цвета, такие как вишня, черника, бузина и красная смородина, богаты антиоксидантами и низкокалорийны, напомнил Биггс. Их употребление даст возможность снизить уровень артериального давления, что полезно для людей, которые пытаются похудеть.

«Лосось, форель, скумбрия и сардины богаты жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые идеально подходят для того, чтобы кожа выглядела молодой, а волосы полны блеска», — отметила диетолог.

Они борются с потерей влаги и способствуют снижению веса, заключила Биггс.

Ранее в ноябре сообщалось, что важнейшим фактором эффективности диет для похудения при диабете второго типа является низкая калорийность употребляемой пищи. При энергетическом уровне потребления 400–500 ккал в день в течение 8–12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 кг, выяснили ученые из Великобритании и Новой Зеландии.

Также в ноябре ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета.

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