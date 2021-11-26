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В МИЦ «Известия» представят победителей соревнований по ходьбе «Человек идущий»

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28 ноября в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится торжественная церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий» 2021 года в командном зачете.

К участию приглашены:

  • Юрий Архаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;
  • Людмила Болатаева, министр социального развития Московской области;
  • Виктор Черепов, вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям Российского союза промышленников и предпринимателей;
  • Юрий Зинченко, академик РАО; директор Психологического института Российской академии образования; декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья.

Чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в этом сезоне собрал более 65 тыс. человек из 77 регионов России. Организатором соревнований является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В этом году основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября для следующих категорий участников: «корпоративные команды», «муниципальные команды», «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений», «команды неформальных объединений граждан (групп ЗОЖ)».

Онлайн-трансляция церемонии начнется в 16:00.

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