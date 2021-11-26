Свыше 14,2 тыс. человек заболели ОРВИ в Омской области за неделю

Свыше 14,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) выявили в Омской области за минувшую неделю. Охват населения прививками против гриппа составил 49,2%.

По данным лабораторных исследований, в 11,5% случаев выявлены вирусы гриппа. 53,8% положительных находок относятся к респираторно-синцитиальным вирусам, еще 11,5% — риновирусы. Порядка 7,7% положительных проб приходится на COVID-19. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Прививки от гриппа поставили свыше 935,6 тыс. жителей Омской области, в том числе 311 тыс. детей. Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ проводится в регионе в ежедневном режиме. Местных жителей просят по возможности избегать контактов с людьми с признаками заболевания, проводить проветривание помещений и чаще мыть руки.

Ранее в этот день сообщалось о сокращении заболеваемости ОРВИ в Брянской области. Также на 25% уменьшилась заболеваемость внебольничной пневмонией.