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Зеленский выступил за дальнейший транзит российского газа через Украину

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Украина выступает за дальнейший транзит российского газа через территорию страны, однако Россия не поддержала данную инициативу. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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«Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта. Но, кроме этих заявлений, ничего больше не слышал и не видел. Предметных встреч между нашими людьми <…> и «Газпромом» не было», — заявил на пресс-конференции Зеленский.

Он добавил, что было удачное предложение со стороны Украины — инициировать увеличение объемов транзита и при этом снизить его стоимость.

«У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа. Мы даже сказали, что давайте кроме контракта увеличим транзит. Это позволяют наши мощности. Давайте снизим цену транзита. Он будет меньше каких-либо других потоков. <…> Я считаю, это был удачный шаг с нашей стороны», — заключил Зеленский.

17 ноября Зеленский в ходе телефонного разговора сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киев готов снизить стоимость транзита газа. Он добавил, что Украина готова предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Ранее, 15 ноября, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу «Ямал–Европа» через Польшу.

2 ноября председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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