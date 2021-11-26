В Египте прошла церемония открытия древней Аллеи сфинксов

В Египте после реставрации открыли древнюю Аллею сфинксов. Торжественная церемония прошла в городе Луксоре. Памятник назвали крупнейшим в мире музеем под открытым небом, передает телеканал «Известия». Длина Аллеи сфинксов составляет почти 2,7 тыс. м, ширина — 76 м. Строительство монумента началось при фараонах из 18-й династии. В комплекс входит 1,2 тыс. статуй, восстановление шло более полувека. За тысячи лет памятник покрыли метры земляного слоя. На месте Аллеи сфинксов находились дома, мечети, церкви. Власти снесли постройки, жителей переселили.

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