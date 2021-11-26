Жителей Свердловской области предупредили о метели

МЧС предупреждает жителей Свердловской области о сильном ветре и метели. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в регионе 27 ноября.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 20 м/с. На дорогах образуется гололедица. В Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение, пишет ИА «Ура.ру».

Сотрудники МЧС просят уральцев не открывать окна во время сильной метели. При порывах ветра следует избегать мостов, деревьев и ослабленных конструкций. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в этот день сообщалось о сильной гололедице в Алтайском крае, которая образовалась после мощного снегопада и ливня. Температура воздуха в регионе опустилась до –11 градусов, ветер усилится до 15 м/с.