Карантин по АЧС отменили в Тюменской области

В Ишиме (Тюменская область) отменили карантин, действовавший из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС). Продукция предприятия общепита, где выявили вирус, полностью уничтожена.

Вспышка заболевания была обнаружена 19 ноября. Губернатор Александр Моор подписал постановление о введении карантина. В Россельхознадзоре уточнили, что вирус был обнаружен в пробах мясной продукции, поступившей в местную столовую. Всем свиноводческим предприятиям региона предписали усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил и не допускать использования пищевых отходов в корм свиньям без термической обработки.

По данным портала «Наш город», в рамках эпидемических правил всю продукцию на предприятии уничтожили.

24 ноября в Сургутском районе ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за вспышки АЧС. Очаг заболевания был выявлен в крестьянско-фермерском хозяйстве.