Депутаты рады в футболках с марихуаной пошутили про госпереворот на Украине

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Виктория Сюмар надели футболки с изображением марихуаны и пошутили про готовящийся в стране госпереворот. Соответствующую запись 26 ноября опубликовала в Telegram одна из парламентариев.

Геращенко выложила фотографию, на которой они с Сюмар стоят в обнимку. На женщинах надеты футболки с изображением, напоминающим лист конопли, и требованием легализации морских водорослей.

«Готовимся к госперевороту. Параллельно с [бизнесменом Ринатом] Ахметовым, если что», — написала парламентарий.

Ранее в пятницу украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

Вместе с тем Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

Ранее, 25 ноября, бывший депутат украинского парламента Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, сказал он.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.