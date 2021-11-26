Больше 50 экологичных автобусов выйдут на маршруты в Омске в январе

Первая партия экологичных автобусов отправлена в Омск. Транспорт на природном газе выйдет на маршруты в январе.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, всего для Омска закупили 51 автобус ЛиАЗ-5292. Закупка проведена благодаря федеральному проекту «Чистый воздух». Первые 20 автобусов уже отправлены в город, они прибудут в конце ноября. Об этом сообщает ИА «Город55».

По прибытии все транспортные средства должны пройти подготовку и технический осмотр. Ввод автобусов в эксплуатацию запланирован на вторую половину января 2022 года.

Днем ранее сообщалось, что Оренбург и Орск получат 1,5 млрд рублей на приобретение нового муниципального пассажирского транспорта. Средства будут выделены в 2022 году.