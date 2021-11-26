Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши

Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии под песню немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф, а также под композицию панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Об этом 26 ноября сообщает Spiegel, ссылаясь на информированный источник.

Согласно немецкой традиции, уходящий с должности политик может «заказать» оркестру песни, которые будут звучать на церемонии прощания с должностью.

По данным журнала, Меркель будет уходить под композиции Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (нем. Fur mich soll's rote Rosen regnen) и Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen).

Мероприятие пройдет во внутреннем дворе министерства обороны в Берлине 2 декабря. Ожидается прибытие около 200 гостей.

16 ноября сообщалось, что в бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Кроме того, отмечалось, что вероятный размер пенсии Меркель составит — порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей). Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. В новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленые» 118 мест.

24 ноября сообщалось, что заседание бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

Срок выборов канцлера законодательно не установлен. Самый короткий промежуток между парламентскими выборами и выборами канцлера в 23 дня был зафиксирован в 1983 году.