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Венгрия планирует начать производство «Спутника V» в конце 2022 года

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Венгрия планирует начать производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в конце 2022 года. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил министр внешнеторговых связей и иностранных дел страны Петер Сийярто.

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«Мы планируем в этой сфере запустить производство вакцины «Спутник V» начиная с конца следующего года на нашем национальном заводе по производству вакцин», — заявил Сийярто на брифинге по итогам заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он добавил, что Венгрия 29 ноября начнет с партнерами из РФ переговоры о применении в стране вакцины «Спутник Лайт».

В свою очередь, главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер заявила, что в ходе вакцинации жителей страны «Спутник V» показал хорошие результаты.

«В 3-й волне COVID-19 именно благодаря «Спутнику V» были спасены 900 тыс. жизней венгерских граждан», — сообщила он.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» показала лучшую эффективность по анализу полного курса вакцинации в Венгрии. Российский препарат показал эффективность 85,7% и превзошел препараты Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.

8 октября медицинские власти Италии не исключили возможность признания полного цикла вакцинации «Спутником V». В данном случае необходимо заключение регулирующего органа.

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