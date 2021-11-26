В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра в пятницу, 26 ноября.

Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 ноября.

Порывы ветра в столице и по области могут достигать 15 м/с.

Накануне метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей об усилении осадков в выходные.

Так, в субботу днем температура воздуха составит +1...+3 градуса, ночью будет около нуля. При этом ожидается сильный юго-западный ветер.