Пять человек погибли от отравления угарным газом в Златоусте

Правоохранительные органы назвали предварительную причину смерти пяти человек в многоэтажном доме в Златоусте (Челябинская область). Потерпевшие отравились угарным газом.

24 ноября в квартире дома по улице Аносова нашли тела трех мужчин и девушки. Днем позже в квартире этажом выше родственники нашли мертвой 60-летнюю женщину. Также сообщалось, что в квартира погибли две кошки.

Со ссылкой на источники в силовых структурах ИА «Ура.ру» сообщает, что по результатам экспертизы причиной трагедии стал угарный газ. Специалисты отмечают, что газ не обладает запахом и вкусом, поэтому потерпевшие не заметили, что он появился в квартирах. В Следственном комитете уточнили, что возможной причиной является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. По факту гибели жильцов проводится проверка.

Днем ранее сообщалось о гибели пенсионерки и ее 20-летней внучки от отравления угарным газом в Карачаево-Черкесии. Родственницы закрыли все окна и двери, когда в помещении работала газовая печь и колонка.