Самолет с главой МИД Швейцарии сел в московском Домодедово

Самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщил в пятницу, 26 ноября, источник «РИА Новости».

Воздушное судно выполняло рейс Новосибирск–Ханчжоу. При этом до посадки в Москве самолет вернулся в аэропорт вылета Толмачево и лишь затем отправился в российскую столицу.

В МИД Швейцарии ранее в этот день объяснили, что направлявшийся в Китай борт был перенаправлен по техническим причинам. Посадка прошла благополучно в 08:20 мск.

В настоящий момент решается вопрос о возможности вылета самолета в КНР.

Кассис 27 ноября должен был встретиться с китайским коллегой Ван И. Стороны намеревались обсудить развитие двусторонних отношений в условиях пандемии COVID-19, вопросы экономики и прав человека. Переговоры являются частью ежегодных министерских встреч двух стран, учрежденных в 2017 году.

До этого, 6 ноября, самолет Airbus A-330 совершил посадку в Москве из-за сигнала о проблемах с двигателями. Он выполнял рейс из Антальи, но перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. Самолет в итоге удалось благополучно посадить.