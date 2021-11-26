Самолет с главой МИД Швейцарии был незапланированно перенаправлен в Москву

Направлявшийся в Китай самолет с главой федерального департамента иностранных дел страны Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту был перенаправлен в Москву по техническим причинам. Об этом пятницу, 26 ноября, сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что в Москве будет осуществлена проверка на вопрос того, возможно ли продолжение поездки в Китай.

Кассис 27 ноября должен был встретиться с китайским коллегой Ван И. Стороны намеревались обсудить развитие двусторонних отношений в условиях пандемии COVID-19, вопросы экономики и прав человека. Переговоры являются частью ежегодных министерских встреч двух стран, учрежденных в 2017 году.

Ранее, 6 ноября, самолет Airbus A-330 совершил посадку в Москве из-за сигнала о проблемах с двигателями. Он выполнял рейс из Анталии, но перед посадкой в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей. Самолет в итоге удалось благополучно посадить.