В бундестаге раскритиковали заявление о некоммерческом характере СП-2

Высказывания партии «Зеленых» о том, что газопровод «Северный поток – 2» является некоммерческим проектом, рассчитаны на популизм и отработку зарубежных денег. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Я скажу прямо — я не могу серьезно относиться к таким высказываниям и к таким людям. Это явное действие против собственной экономики и против собственного народа. <…> Потому что такие высказывания — это расчет на чистый популизм и обрабатывание заокеанских денег. Ни для кого не секрет, что партия «Зеленых» — это марионеточная партия, проплаченная из-за рубежа. Поэтому ожидать от них каких-то высказываний в защиту своего государства, своего народа, своей экономики не приходится», — сказал он.

Накануне сопредседатель немецкой партии «Зеленых» в Германии Роберт Хабек, которого выдвинули в качестве кандидата на пост министра экономики ФРГ раскритиковал «Северный поток – 2» за некоммерческий характер. По его мнению, это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и увеличивает зависимость немецкой политики.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

В ответ на это депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур заявил, что новые санкции США против СП-2 неприемлемы. От отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котрэ заявил «Известиям», что введение новых санкций — это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права. Санкции должны быть немедленно сняты, подчеркнул он.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.