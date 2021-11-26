Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Сочи 26 ноября.

Так, открывая встречу, российский лидер указал на позитивную роль миротворцев РФ в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

«Что касается нагорнокарабахского урегулирования, <...> здесь и миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль, работает эффективно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня», — подчеркнул он.

Вместе с тем Путин отметил, что проблемы существуют, не обходится без жертв.

«Но мы для этого и собрались. Чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а, наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться», — добавил он.

23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян дал высокую оценку действиям России в инициировании процесса демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана.

В тот же день стало известно, что Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры в Сочи 26 ноября. Встреча политиков приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Инициатором переговоров выступил российский лидер.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября. Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка.

16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. В тот же день огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном.

В последующие дни сообщалось о новых перестрелках на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.