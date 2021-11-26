Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности
Мир
«Спутник V» проверят на эффективность к южноафриканскому штамму ковида
Мир
Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе
Мир
Самолет с главой МИД Швейцарии сел в московском Домодедово
Общество
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Мир
Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Общество
Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров
Общество
Правительство приняло транспортную стратегию РФ до 2030 года
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Режим ЧС по заболеванию скота ввели в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Туркменево Баймакского района Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано со вспышкой заболеваемости нодулярным дерматитом крупного рогатого скота.

Решение о введении режима ЧС было принято накануне, 25 ноября, на внеочередном заседании комиссии по ЧС, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональное МЧС.

19 ноября заведующий местной ветеринарной лечебницы сообщил о заболевании крупного рогатого скота с признаками узелкового дерматита. 24 ноября в селе нашли животных, которые были больны или уже переболели заразной болезнью.

Ровно неделю назад режим ЧС ввели в Благоварском районе республики из-за вспышки птичьего гриппа.

В середине октября птичий грипп был обнаружен в Туймазинском районе Башкирии. Там также ввели режим ЧС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021