Режим ЧС по заболеванию скота ввели в Башкирии

В селе Туркменево Баймакского района Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано со вспышкой заболеваемости нодулярным дерматитом крупного рогатого скота.

Решение о введении режима ЧС было принято накануне, 25 ноября, на внеочередном заседании комиссии по ЧС, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональное МЧС.

19 ноября заведующий местной ветеринарной лечебницы сообщил о заболевании крупного рогатого скота с признаками узелкового дерматита. 24 ноября в селе нашли животных, которые были больны или уже переболели заразной болезнью.

Ровно неделю назад режим ЧС ввели в Благоварском районе республики из-за вспышки птичьего гриппа.

В середине октября птичий грипп был обнаружен в Туймазинском районе Башкирии. Там также ввели режим ЧС.