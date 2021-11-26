Глава «Росгонок» ожидает острую борьбу на Кубке мира по турингу в Сочи

На финальном этапе Кубка мира по турингу, который пройдет с 27 по 28 ноября на «Сочи Автодроме», ожидается острая и интересная борьба. Об этом 25 ноября заявил генеральный директор компании «Росгонки», промоутер мероприятия, Алексей Титов.

«[Нам стоит ждать] интересной и острой борьбы на трассе. Потому что обладатель Кубка мира еще не определился, на титул есть шесть претендентов, положение в общем зачете очень плотное. Конкуренция будет продолжаться до последнего поворота», — сообщил он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению промоутера, дождь, который, согласно прогнозам синоптиков, ожидается на выходных в Сочи, сделает мероприятие лишь еще более зрелищным.

«Мы по опыту «Формулы-1» уже знаем, что дождь добавляет изюминку как гонкам, так и работе организаторов. Поэтому я надеюсь, что на этот раз нас хотя бы не зальет по самые бакенбарды. Хотя, безусловно, дождевые гонки очень интересны. В них всё гораздо меньше зависит от машины, и гораздо больше — от спортсменов. Сырая погода помогает уравнять шансы и продемонстрировать качество пилотажа», — отметил Титов.

Также он сообщил, что ковид-регламент мероприятия был согласован лично руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Финал пройдет в формате COVID-free.

«Хочется поблагодарить Роспотребнадзор и его главу Анну Попову, которая лично занималась согласованием нашего ковид-регламента. И в столь сложное время нам разрешили 15-процентное заполнение трибун», — подчеркнул гендиректор «Росгонок».

Ранее, 8 ноября, пилот российской команды LADA Sport Rosneft Кирилл Ладыгин назвал происходящее на Кубке мира по турингу «гонками на выживание». Автогонщик Тим Коронел, в свою очередь, отметил, что на гонках нельзя угадать, какой именно соперник попадется: всегда есть шанс, что, несмотря на высокие скорости, кто-то на финише обойдет.

В 2015 и 2016 году в РФ уже проходили этапы международного первенства по турингу — TCR International Series, но в нынешнем виде серии гонки пройдут впервые.