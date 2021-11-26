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Рабочий погиб при падении с крыши в Астрахани

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 57-летнего мужчины в Астрахани. Рабочий сорвался с крыши ангара.

Трагедия произошла на улице Сытова в Ленинском районе. По данным следствия, мужчина разбирал металлический ангар. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с высоты третьего этажа. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался, пишет «Астрахань-24».

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В конце октября в Ульяновске 56-летний мужчина упал с высоты во время кровельных работ на корпусе здания. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

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