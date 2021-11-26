Рабочий погиб при падении с крыши в Астрахани
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 57-летнего мужчины в Астрахани. Рабочий сорвался с крыши ангара.
Трагедия произошла на улице Сытова в Ленинском районе. По данным следствия, мужчина разбирал металлический ангар. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с высоты третьего этажа. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался, пишет «Астрахань-24».
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В конце октября в Ульяновске 56-летний мужчина упал с высоты во время кровельных работ на корпусе здания. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой помощи.