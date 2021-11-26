Лукашенко оценил возможность встречи в формате Белоруссия-ЕС-ООН по мигрантам

Встреча в формате Белоруссия-ЕС-ООН по вопросу мигрантов на высоком уровне — это что-то из области фантастики, считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил 26 ноября во время посещения логистического центра у границы с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, стремящиеся попасть в страны Евросоюза.

«Я думаю, это из области фантастики. Вы же знаете их позицию, и этой позиции они стараются придерживаться. Поэтому вряд ли такое произойдет, по крайней мере, на высоком уровне. Я не говорю на высшем уровне — именно на высоком уровне. Ну, разве что на экспертном уровне», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что Минск не станет политизировать проблемы беженцев, а также насильно выдворять их из страны. Он отметил, что в настоящее время в стране находятся порядка 5 тыс. беженцев, и добавил, что Минск не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Варшавой, чтобы создать гуманитарный коридор для мигрантов.

24 ноября директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» оценил контакты ЕС и Белоруссии по миграционному кризису. По его словам, ситуация с беженцами вынудила Евросоюз к прямому разговору с представителями Минска. По оценке эксперта, это далеко не последний кризис в отношениях Белоруссии и Евросоюза.

22 ноября глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с РБ. По его словам, невозможным это становится из-за «интернационализации внутреннего конфликта», которая происходит в республике.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.