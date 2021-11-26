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Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров
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Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров

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Суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, которая опубликована в социальных сетях. Об этом сообщила в пятницу, 26 ноября, пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что, согласно законодательству РФ, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено. В этой связи столичная прокуратура обратилась в Таганский районный суд с вышеуказанным заявлением.

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Так, в письме речь шла о том, что в трех аккаунтах в социальной сети содержалась пропаганда еды на машинах с отсутствующими номерами. Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования, отметили в пресс-службе.

«Распространение такой информации, поощрение и призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения», — указано в заявлении.

По данным некоторых Telegram-каналов, три аккаунта с подобными призывами, о которых идет речь в иске, находятся в Instagram под никами «Алан Енилеев», «ФЕРОМОН666», «gosha2048».

Ранее, 20 ноября, на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW. За рулем последнего находился предприниматель и блогер Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — в аварии погибли. Еще двое пострадали из других автомобилей.

Столичная прокуратура сообщала, что Губденский в соцсетях публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД, а накануне аварии двигался по выделенке на машине без номеров. Кроме того, в момент ДТП на его автомобиле также не было номерных знаков.

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