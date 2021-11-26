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В Москве завершил работу первый акселератор креативных индустрий

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В Москве завершилась работа первого акселератора креативных индустрий для субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщается в пресс-релизе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

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В целом открытую образовательную программу акселератора, стартовавшую в июне, прошли 590 человек. В основной программе участвовали 90 команд, а в финальную часть, по словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, прошли 38 коллективов. Они смогли представить свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам.

«Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития», — добавила вице-мэр.

В программу акселерации вошли шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело / новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка». Наставники помогали предпринимателям как улучшить существующие продукты, так и продумать новые для еще неохваченной аудитории. С участниками прорабатывали важные бизнес-метрики: величину среднего чека, вовлеченность клиентов (интерес, оценка, покупка, лояльность), расширение целевой аудитории.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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