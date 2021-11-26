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В Кремле прокомментировали сведения об оттоке капитала из России

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На российских и мировых финансовых рынках наблюдается волатильность, «деньги приходят и уходят», однако нет причин для беспокойства. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 ноября прокомментировал информацию о возможном оттоке капитала из России.

«Нет причин для какой-то обеспокоенности. Все основы макроэкономической стабильности соблюдаются», — отметил Песков.

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Ранее в этот день главный стратег BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслав Смольянинов в своем отчете предупредил, что инвесторы активно выводят деньги из российской экономики, темп оттока капитала дошел до предыдущего максимума, достигнутого в апреле прошлого года. По его словам, «геополитическая напряженность в регионе, а также новая тяжелая волна COVID-19 продолжают отпугивать инвесторов».

Больше всего инвесторов потеряли фонды под управлением East Capital Swedbank Robur и Pictet, отметил специалист.

«Большинство остальных крупных фондов EM также отчитались об оттоках, при этом больше всех потеряли китайские фонды ($2 млрд). В то же время Россия и Восточная Европа всё равно потеряли больше всех в относительном выражении», — сказано в документе.

При этом отток средств из фондов EMEA и Восточной Европы примерно за две недели составил $238 млн и $92 млн соответственно, отметил эксперт.

Ранее, 9 июля, в Центробанке сообщили, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь–июнь этого года снизился на 9,62% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, составив $28,2 млрд.

При этом с 10 по 16 июня приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, оказался нулевым, а неделей раньше показатель составлял $130 млн. «Известия» со ссылкой на организацию Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестфонды и распределение средств, писали, что в середине июня инвестиции в активы и облигации РФ просто отсутствовали.

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