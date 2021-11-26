Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Меркель проводят с должности канцлера ФРГ под песню панк-рокерши
Мир
Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности
Мир
«Спутник V» проверят на эффективность к южноафриканскому штамму ковида
Мир
Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе
Мир
Самолет с главой МИД Швейцарии сел в московском Домодедово
Общество
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Мир
Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Общество
Суд в Москве признал незаконной пропаганду езды без номеров
Общество
Правительство приняло транспортную стратегию РФ до 2030 года
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва, Пекин и Нью-Дели солидарны в стремлении решать важнейшие проблемы современности, а также поддерживать основы международного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном после 18-й встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран в формате «Россия-Индия-Китай» (РИК).

Сделано с Китаем: почему важна координация Москвы и Пекина
О чем Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились во время беседы по закрытому каналу видеосвязи

В результате встречи Сергея Лаврова с индийским и китайским коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Ван И было опубликовано совместное коммюнике, в котором Россия, Индия и КНР выразили приверженность укреплению всеобщей стабильности и стимулированию глобального развития.

«Министры признали, что современные международные вызовы следует решать путем активизации и реформирования многосторонней системы взаимодействия государств, особенно ООН и ее главных органов и другие учреждений, таких как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговля Организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с целью повышения их способности эффективно решать <...> различные вызовы XXI века», — сказано в документе.

Также стороны призвали международное сообщество способствовать более справедливому и сбалансированному глобальному партнерству в области развития для устранения негативных последствий пандемии COVID-19 и ускорить реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Кроме того, главы ведомств подчеркнули, что незаконный оборот наркотиков, которые поставляются из Афганистана представляет «серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности, так как является источником финансирования террористических организаций».

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что КНР и Индию объединяет с Россией отрицательное отношение к протекционизму в международной торговле и политически мотивированным санкциям, а также «использованию силовых методов в международных делах».

В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря, где проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Предполагается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках группы Двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021