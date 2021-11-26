Россия, Индия и КНР заявили о солидарности в укреплении глобальной стабильности

Москва, Пекин и Нью-Дели солидарны в стремлении решать важнейшие проблемы современности, а также поддерживать основы международного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном после 18-й встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран в формате «Россия-Индия-Китай» (РИК).

В результате встречи Сергея Лаврова с индийским и китайским коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Ван И было опубликовано совместное коммюнике, в котором Россия, Индия и КНР выразили приверженность укреплению всеобщей стабильности и стимулированию глобального развития.

«Министры признали, что современные международные вызовы следует решать путем активизации и реформирования многосторонней системы взаимодействия государств, особенно ООН и ее главных органов и другие учреждений, таких как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговля Организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с целью повышения их способности эффективно решать <...> различные вызовы XXI века», — сказано в документе.

Также стороны призвали международное сообщество способствовать более справедливому и сбалансированному глобальному партнерству в области развития для устранения негативных последствий пандемии COVID-19 и ускорить реализацию повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Кроме того, главы ведомств подчеркнули, что незаконный оборот наркотиков, которые поставляются из Афганистана представляет «серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности, так как является источником финансирования террористических организаций».

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что КНР и Индию объединяет с Россией отрицательное отношение к протекционизму в международной торговле и политически мотивированным санкциям, а также «использованию силовых методов в международных делах».

В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря, где проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Предполагается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках группы Двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.