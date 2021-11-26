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Житель Самары перевел мошенникам-«инвесторам» 4,5 млн рублей

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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении местного жителя. 39-летний мужчина лишился 4,5 млн рублей.

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По словам потерпевшего, он через интернет получил предложение получить дополнительный доход за счет инвестиционных проектов. Он общался с неизвестным лицом на протяжении года и перечислял крупные суммы на посторонний счет. Спустя некоторое время мошенник перестал выходить на связь, пишет ИА «Самара».

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов просят жителей региона быть осторожными с предложениями инвестировать средства для получения доходов.

В Тверской области мошенники обманули 75-летнюю пенсионерку. Женщине сообщили о возможности получения компенсации за ранее приобретенные лекарства и приборы. Потерпевшей предложили оплатить налоги, комиссии и банковские услуги, в результате пенсионерка лишилась 2,2 млн рублей.

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