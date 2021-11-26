Матвиенко заявила о готовности РФ содействовать Белоруссии в вопросах беженцев

Россия готова оказать любое необходимое содействие Белоруссии для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, если получит соответствующее обращение. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Мы видим, как много Белоруссия делает, оказывается всяческая помощь и поддержка мигрантам. Россия готова оказать Белоруссии любое содействие, если поступит такое обращение», — сказала она на брифинге.

Матвиенко также отметила, что Россия сопереживает происходящему на польско-белорусской границе и видит, как много белорусские власти делают для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Спикер Совфеда подчеркнула, что международные организации должны оказать гуманитарную помощь людям, застрявшим на границе Белоруссии, «стремясь к лучшей жизни в Европе».

Ранее в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не станет политизировать проблемы беженцев, а также насильно выдворять их из страны. Он отметил, что в настоящее время в Белоруссии находятся порядка 5 тыс. беженцев. Также Лукашенко добавил, что Минск не пойдет на эскалацию напряженности в отношениях с Варшавой, чтобы создать гуманитарный коридор для мигрантов.

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.