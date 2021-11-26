Леса Липецкой области взяли под усиленную охрану

В Липецкой области приняты меры по усилению охраны хвойных лесов перед новогодними праздниками. Мероприятия пройдут с 1 по 31 декабря.

Совместный приказ о мерах по усилению охраны хвойных молодняков подписало управление МВД по Липецкой области и региональное управление лесного хозяйства. В лесничествах будут организованы мобильные группы. Кроме того, на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, появятся стационарные посты. Об этом пишет GOROD48.

В состав мобильных групп включат сотрудников органов внутренних дел. Лица, допустившие незаконную рубку леса, будут незамедлительно привлечены к ответственности.

Ранее приказ о введении усиленного режима охраны лесов подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В мероприятиях по сохранению лесного фонда примут участие полицейские и профильные ведомства.