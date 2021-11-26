Заболеваемость ОРВИ сократилась в Брянской области за неделю

Медики отмечают сокращение заболеваемости внебольничной пневмонией в Брянской области. Также сократилось число случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Ситуацию обсудили в рамках заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Трапезниковой, за неделю заболеваемость внебольничной пневмонией сократилась на 25%. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Трапезникова подчеркнула, что при общем снижении уровень заболеваемости остается достаточно высоким.

Снижение заболеваемости ОРВИ зарегистрировали за неделю в нескольких регионах. В Нижегородской области уровень заболеваемости снизился на 6%. При этом специалисты сообщили о 12 случаях заражения вирусом А (H3N2).