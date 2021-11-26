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Мишустин анонсировал на Курилах режим свободной таможенной территории

Мишустин: бизнес на Курилах на 20 лет освободят от большинства налогов
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На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории, бизнес на 20 лет освободят от большинства налогов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 ноября в ходе совещания правительства.

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«На Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость», — сказал председатель кабмина.

По его словам, важно не допустить создания в регионе офшорной зоны. Как добавил Мишустин, на острова могут приехать те, кто хочет минимизировать налоги.

«Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами», — уточнил глава кабмина.

18 октября президент России Владимир Путин поручил принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, до 1 августа 2022 года. Ответственными он назначил Мишустина и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

3 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Льготными условиями смогут воспользоваться и японские инвесторы.

После этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пояснил, что преференциальный налоговый режим может быть запущен до конца текущего года. 6 сентября Япония сделала представление России в связи с планами создать особый налоговый режим на Курильских островах.

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