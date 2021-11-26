Села Оренбуржья получат около 200 млн рублей на ликвидацию свалок

Власти Оренбургской области направят порядка 200 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в сельских поселениях. Такая сумма была озвучена на заседании законодательного собрания региона.

Проект бюджета на 2022 год представил губернатор Денис Паслер. Помимо сельских свалок, в регионе планируют ликвидировать шесть крупных свалок твердых бытовых отходов в Оренбурге, Медногорске и Новотроицке. На выполнение работ в бюджете предусмотрено свыше 60 млн рублей, пишет «Урал56.Ру». Муниципалитеты уже приступили к разработке проектно-сметной документации.

Всего за два года в Оренбургской области ликвидировали свыше 800 мест несанкционированного размещения отходов.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области за два года ликвидировали свыше 3,1 тыс. несанкционированных свалок. На полигоны вывезли порядка 340 тыс. кубометров отходов.