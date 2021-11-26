Найденный живым в шахте «Листвяжная» в Кузбассе оказался пропавшим спасателем

Найденный в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выживший оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян 26 ноября.

«Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — сказал он журналистам.

По словам Чуприяна, горноспасатели проводили разведку, забор проб, исследование разрушений шахты. Во время проведения этих работ и был найден выживший горноспасатель. Он также является медиком, пояснил врио главы МЧС.

При этом Заковряшина уже успели признать погибшим. По данным МЧС, он является помощником командира взвода ВГСВ № 2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГЧС». Мужчине 51 год, он на службе с 2011 года.

Состояние выжившего спасателя врачи оценивают как тяжелое, он в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Предварительно, у него выявлены общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. Спасателя доставили в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых спасателей, работавших в шахте. Пятерых — посмертно, дополянет «Газета.RU».

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В тот же день сообщалось, что в результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности.

Уголовные дела были переданы в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, задержанные накануне директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок нарушили требования промышленной безопасности.