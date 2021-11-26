Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии оснований для войны РФ с Европой
Мир
Митингующие собрались рядом с местом проведения пресс-конференции Зеленского
Общество
Тюменские ученые создадут цифровую программу восстановления после COVID-19
Мир
Польский солдат пострадал во время штурма границы мигрантами
Интернет
Суд утвердил штрафы Google на 6 млн рублей за неудаление контента
Спорт
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Кузбассе
Мир
Лукашенко попросил Польшу пропустить мигрантов в Германию
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев
Сюжет:

Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Роспатента.

Укольное ушко: бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»
Американская торговая палата обратилась к властям в Вашингтоне с просьбой облегчить деловые поездки для вакцинированных

«Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5-го типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента», — приводит «РИА Новости» заявление.

Как уточнили в Роспатенте, заявку рассмотрели эксперты Федерального института промышленной собственности, которые по итогам экспертизы пришли к заключению «о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне».

В пресс-службе добавили, что полученный компанией патент стал 18-м в списке вакцинных препаратов от коронавируса. Авторами изобретения стали Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

Ранее, 21 ноября, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что препарат на основе моноклональных антител для лечения COVID-19 может быть зарегистрирован в России в течение 3–5 месяцев.

Логунов отметил, что сроки регистрации зависят от скорости набора добровольцев. Кроме того, по его словам, центр разрабатывает еще одно лекарство против COVID-19, теперь уже на основе отобранных химических соединений.

26 июля Минздрав РФ выдал «Биокаду» разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19. Испытания препарата стартовали 12 августа.

Речь идет о вакцине, которая содержит аденоассоциированные вирусы. Эти вирусы не имеют аппарата размножения, поэтому не развивают у человека патологические реакции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021