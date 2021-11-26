Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19

Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Роспатента.

«Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5-го типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции, говорится в описании патента», — приводит «РИА Новости» заявление.

Как уточнили в Роспатенте, заявку рассмотрели эксперты Федерального института промышленной собственности, которые по итогам экспертизы пришли к заключению «о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне».

В пресс-службе добавили, что полученный компанией патент стал 18-м в списке вакцинных препаратов от коронавируса. Авторами изобретения стали Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

Ранее, 21 ноября, замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что препарат на основе моноклональных антител для лечения COVID-19 может быть зарегистрирован в России в течение 3–5 месяцев.

Логунов отметил, что сроки регистрации зависят от скорости набора добровольцев. Кроме того, по его словам, центр разрабатывает еще одно лекарство против COVID-19, теперь уже на основе отобранных химических соединений.

26 июля Минздрав РФ выдал «Биокаду» разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19. Испытания препарата стартовали 12 августа.

Речь идет о вакцине, которая содержит аденоассоциированные вирусы. Эти вирусы не имеют аппарата размножения, поэтому не развивают у человека патологические реакции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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